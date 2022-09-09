Щомісяця фігуранти виготовляли близько 12 кг амфетаміну.

В Одесі затримали двох іноземців, які на незаконному збуті амфетаміну заробляли щомісяця 6 млн грн.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Встановлено, що організували "бізнес" громадяни Молдови. Вони винаймали в Одесі два приватні будинки, один з яких обладнали під нарколабораторію, фасувальний цех та склад. Щомісяця фігуранти виготовляли близько 12 кг амфетаміну, який збували гуртовими партіями, розсилаючи в різні регіони держави за допомогою сервісу поштових відправлень. Розрахунок за "товар" вони отримували у криптовалюті.

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"Такий "бізнес" приносив їм близько 6 млн грн доходу в місяць", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці під час слідчих дій вилучили пакунки з розфасованим амфетаміном, 85 л та 31 кг прекурсорів, лабораторне обладнання, електронні ваги та мобільні телефони. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного" ринку перевищує 1 млн грн.

Фігурантів затримано, їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За вчинене зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення строком до 10 років із конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, столичні правоохоронці викрили наркодилера з "товаром" на 1 мільйон гривень.

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