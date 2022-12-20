Подія сталася на 77 кілометрі станції селища Любашівка.

На Одещині потяг смертельно травмував 79-річну жінку. Водій намагався уникнути зіткнення, проте трагедія усе ж сталася.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що подія сталася на 77 кілометрі станції селища Любашівка.

Попередньо встановлено, що машиніст вантажного потягу, побачивши поблизу залізничних колій жінку, подав звуковий сигнал і, з метою уникнення наїзду, застосував екстрене гальмування. Однак уникнути зіткнення не вдалося - 79-річна пенсіонерка від отриманих травм загинула.

Відео дня

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження призначені експертизи, проводяться інші слідчі дії.

Інциденти на Одещині: останні новини

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "тихий вбивця" в Одеській області "відправив" у лікарню родину з 5 осіб. Люди порушили правила пожежної безпеки, вони отруїлися чадним газом. Окрім цього, в одному з населених пунктів під час пожежі загинули мати з немовлям.

Сьогодні ж стало відомо, що під Одесою чоловік жорстоко вбив жінку. Він забив її до смерті монтуванням та вкрав 70 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: