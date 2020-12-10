У злочині поліція обґрунтовано підозрює 17-річну матір хлопчика, для якої вагітність була небажаною.

На Херсонщині в одному з сіл Іванівського району на смітнику знайшли тіло новонародженого хлопчика. Малюк був замотаний у ганчір’я та кілька пакетів. Поліція з’ясовує обставини його смерті.

Читайте такожВикинула новонародженого сина до вигрібної ями: горе-матір засудили до п'яти років тюрмиПро це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що у злочині поліція обґрунтовано підозрює 17-річну матір хлопчика, для якої вагітність була небажаною.

У Іванівське відділення поліції надійшло анонімне повідомлення, що 17-річна жителька одного з сіл району була вагітною. Тиждень тому односелець помітив, що живота немає і дитини теж. Для перевірки цієї інформації за місцем проживання неповнолітньої виїхали працівники поліції. Під час бесіди з дівчиною вона пояснила, що вагітною ніколи не була. Її мати, брат та односельці теж розповіли, що не помічали за дівчиною вагітність.

Але з’ясувалося, що 48-річна мати, раніше судима за вбивство, понад чотири місяці не проживає з дітьми. А її старший син постійно знаходиться на заробітках і зрідка бачить сестру. Сама неповнолітня поводилася підозріло і сильно нервувала.

У поліції вирішили направити дівчину до лікаря-гінеколога, щоб упевнитися у факті вагітності. Після огляду лікар підтвердив, що неповнолітня дійсно була вагітною і народила приблизно 10 діб тому.

«Дівчина зізналася, що її вагітність була небажаною, тож вона нікому про це не розповідала, ретельно приховувала і на обліку у лікаря не була. Перейми у неї почалися вдома 30 листопада, коли вона була сама. Після народження дитина нібито не подавала ознаки життя. Породілля поклала немовля з ганчір’ям у пакет та, дочекавшись темряви, віднесла на смітник», – говориться у повідомленні.

У справі призначено низку експертиз. Вирішується питання щодо оголошення дівчині про підозру й обрання міри запобіжного заходу. Відкрите кримінальне провадження за ст.117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Автор: Катерина Шварц