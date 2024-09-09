Вона зазначила, що слідство повинне оцінити, яку міру покарання вимагати, але кара повинна бути великою.

Сім'я мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон хоче найвищої міри покарання для винних у її вбивстві.

Про це повідомила донька Фаріон Софія Особа в інтерв'ю 5 каналу. За її словами, матері їй ніхто не поверне. Втім, винним у цьому злочині вона бажає максимального покарання.

"Я хочу їм максимальну міру покарання, як це буде вимагати слідство. Як я вже казала в суді, це має бути довічне. Просто за таке жорстоке вбивство людина повинна нести велику кару. Але людина, яка понесе ту кару - виконавець, замовник - ніколи не відчує біль родини, онуків, доньки", - сказала Особа. Відео дня

Вона додала, що сказала б винним все те, що говорила на судовому засіданні, хоч і не настільки емоційно. Вона зазначила, що хотіла лише запитати: "Як тобі потім з цим жити?".

Водночас Софія зізналася, що є люди "пусті не тільки зовні, але й всередині". Тож, її емоцій не зрозуміють.

Окремо донька Фаріон прокоментувала інцидент у суді, коли підозрюваний В'ячеслав Зінченко показав їй язика у відповідь на запитання: "Ти що язика проковтнув?".

"Він почувався самовпевнено. Він не почувався винним. Коли я його питала: "Якби вбили твою маму, що б ти робив?" Його це теж не зворушило. Але, розумієте, цей підозрюваний постійно у мене перед очима. Чи це він - доведе слідство. Але так, як він себе поводив і спілкувався з журналістами зверхньо - це непогава ні до родини, ні до професійної етики", - сказала вона.

Вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід. Однак суд її не задовольнив.

Окрім того, захисник Зінченка через суд домагався відкриття справи проти доньки Фаріон у зв’язку з нібито її погрозами на адресу його клієнта під час одного з судових засідань. Його клопотання також не задовольнили.

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