Вона заявила, що не отримала жодного прямого доказу його провини.

Адвокатка Регіна Гусейнова, яка захищає в суді інтереси підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, заявила, що досі не почула жодного прямого доказу вини свого підзахисного.

"Мені як юристу взагалі не зрозуміло, чому ця людина зараз сидить на лаві підсудних. Давайте подивимось, що показали органи дізнання… Я не почула як юрист, як його офіційний адвокат, і у мене є питання… В решті, що інкримінують цій особі? Що вона була на місці скоєння злочину? І все? Ми з вами почули хоч один прямий доказ?" - зазначила юристка в ефірі Київ24.

Вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі, "яка викликає дуже багато контроверсійних емоцій".

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"Це є пряме порушення закону. І це є збудження емоцій певної частини суспільства, які вже собі в голові винесли вирок і вважають цього молодого чоловіка винним. Я не знаю, чи цей молодий чоловік винний чи ні. Це може встановити лише суд. Але якщо ви зайдете в соцмережі, то там просто відкривається портал у пекло", - сказала Гусейнова.

Адвокатка також сказала, що її особисто шокувала інформація, що від імені міністра МВС та очільника Нацполіції роздали нагороди за розкриття цієї справи.

"Колеги, справу не розкрито. Людину не визнано винною ще. І давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до своїх посадових обов'язків, це невеликий нонсенс", - зазначила вона.

Вбивство Ірини Фаріон

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня поліція заявила про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Галицький суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без права внесення застави. Сам В'ячеслав Зінченко не визнає себе причетним до вбивства.

Вже 27 липня міністр внутрішніх справ та Голова Нацполіції нагородили відзнаками правоохоронців, які займалися цією справою. "Ви зупинили діяльність групи, яка працювала не лише в Україні, але й за межами нашої держави. Фактично, ви зірвали спробу дестабілізації нашого суспільства, і не дали здійснитись задумам людей, які планували політичні злочини на ґрунті ненависті", - заявив очільник МВС Ігор Клименко.

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