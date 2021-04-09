За даними журналістів, Вільчинський приїжджав до Ростова відвідати родичів.

У російському Ростові невідомі розстріляли автомобіль Land Cruiser 200 з українськими номерами АА 2772 КТ, який належить українцю Володимиру Вільчинському.

Про це повідомляє Telegram-канал "Новини Ростова".

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Власник автомобіля під час нападу не постраждав. Володимир Вільчинський під час президентства Віктора Януковича був чиновником СБУ. Він керував одним з відділів економічної контррозвідки спецслужби, а після був призначений заступником голови Держспоживінспекції. У 2014 році його звільнили за статтею "За порушення присяги держслужбовця".

За даними журналістів, Вільчинський приїжджав до Ростова відвідати родичів.

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Автор: Денис Прядко