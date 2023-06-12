Лише за одну ніч фігуранти викрадали півтори тонни товару.

На Одещині банда крадіїв відкачувала паливо в тепловозах та на ходу скидала повні каністри поруч з колією. Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, наразі припинено діяльність злочинного угруповання, яке викрадало дизельне пальне.

За даними слідства, двоє жителів Болградського району спільно з працівниками одного із оборотних локомотивних депо Одеської залізниці налагодили систематичне викрадення дизелю. Зокрема, спільники втручались в замкнену паливну систему тепловозів.

"Так, поплічники із працівників Укрзалізниці пошкоджували опломбовані отвори резервуарів та відкачували дизпальне в підготовлену тару. А викрадене прямо під час руху тепловозу скидали в заздалегідь оговорені місця - на ділянках за маршрутом слідування", - розповіли у прес-службі.

Інші зловмисники, які чергували в певних "точках" поруч з колією, швидко збирали каністри з паливом та потім продавали його, переважно, фермерам.

Правоохоронці затримали спільників на місці злочину з черговою партією пального - 1,5 тонами дизелю, який вони викрали протягом однієї ночі.

Під час обшуків вилучено понад 3 тони дизпального, кошти, приладдя для викачування пального, зокрема, контейнери з насосами, шлангами, резервуари для пального. Також – прилади для транспортування "товару" та зберігання викраденого, мобільні термінали, технічну документацію, чорнові записи тощо.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх причетних до злочину, зокрема, з числа співробітників Укрзалізниці.

За даними регіонального главку Національної поліції, "розробка" угруповання здійснювалась, в тому числі, разом з профільним департаментом "Укрзалізниці" та фахівцями локомотивного депо "Одеса-Сортувальна".

"Майже пів року правоохоронці проводили ретельну оперативно-слідчу розробку щодо виявлення і документування дій злочинного угруповання", - розповіли у поліції.

З’ясовано, що працівники тепловозів вносили до маршрутних листів фіктивні відомості - завищували об’єми виконаних маневрових робіт і показники витрачання дизеля. Саме "різницю" вони зливали у каністри.

За словами правоохоронців, учасники схеми мали чітко розподілені ролі. Хтось займався транспортуванням порожніх ємностей, хтось – зливом горючого, хтось – збиранням скинутих каністр з пальним та їх транспортуванням до місця зберігання, хтось – був "на стрьомі", тобто займався спостереженням за навколишньою обстановкою тощо.

"Лише за одну ніч фігуранти викрадали до півтори тисячі літрів дизельного палива на загальну суму 60 тис. гривень. Обшуки було проведено одночасно за місцями мешкання фігурантів, у їхніх транспортних засобах, місцях зберігання викраденого палива, в адміністративних будівлях оборотного локомотивного депо та на самих тепловозах", - додали у поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано крадіїв елітних іномарок, які евакуаторами перевозили з паркувальних майданчиків. Затримали підозрюваних, на місці злочину, коли вони намагалися вивезти викрадені машини.

А в Харківській області дівчина-підприємиця "заплатила" мільйон за кохання до 26-річного молодика, який "кинув" її на гроші під час спільного проживання. За даними прес-служби Харківської обласної прокуратури, підозрюваний дізнався пароль від банківського додатку своєї коханої, риючись у її телефонних нотатках.

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