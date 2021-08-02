22-річний Євген Гончаренко отримав потужний удар в голову від співробітника УДО, після чого впав і вдарився головою об плитку.

ЗМІ роздобули відео побиття Євгена Гончаренка - танцюриста популярної української співачки Наді Дорофєєвої.

Запис з вуличних камер спостереження опинився в розпорядженні Obozrevatel.

Судячи з запису 22-річний Євген Гончаренко вийшов з клубу LIFT з хлопцем і дівчиною. У цей момент по вулиці зі своїм приятелем йшов співробітник УДО Євген Безпалий.

Безпалий врізався в друга танцюриста, а потім відштовхнув Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і почала знімати все на телефон. Після цього Безпалий знову підійшов до дівчини, маючи намір вибити мобільний з її рук. У конфлікт втрутився танцюрист і отримав потужний удар в голову, після чого впав і вдарився головою об плитку. На допомогу прийшли перехожі, проте хлопець був без свідомості.

Увага! Відео містить сцени насильства!!!

Читайте такожНападника на танцюриста Наді Дорофєєвої затримали: справу розслідує ДБР

Танцюриста Дорофєєвої побили: що відомо

1 серпня українська співачка Надя Дорофєєва розповіла на своїй сторінці в Instagram, що невідомий побив її танцюриста Євгена біля столичного гей-клубу.

"Друзі, сьогодні вночі ця тварина, яка далі в каруселі на відео - побила мого танцюриста Женю. Женя з друзями вийшов з клубу "Ліфт", спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об паркан і ще один удар услід! Був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому", - поділилася подробицями співачка.

Згодом з'ясувалося, що нападник - військовослужбовець УДО України. Управління державної охорони призначило службове розслідування, на час якого військовослужбовця усунули від виконання службових обов'язків.

Станом на 2 серпня соцмережа видалила допис Дорофєєвої за "травлю або переслідування". Про це співачка повідомила у своїх сторіс.

Автор: Денис Прядко