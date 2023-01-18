Очільник Головного управління Нацполіції в Харківській області повідомив, що вже виїхав зустрічати тих, хто був на борту гвинтокрила.

Трагічне падіння гелікоптера в Броварах обросло новими подробицями. Як виявилося, борт з керівництвом Міністерства внутрішніх справ прямував до Харківської області.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко та зазначив, що вчора, 17 січня, і сьогодні зранку говорив зі всіма, хто був на борту, та виїхав їх зустрічати.

"Сьогодні я мав зустріти, мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, поблизу дитсадка у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебувало дев'ять людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства - міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

Наразі відомо, що внаслідок трагедії загинули 16 людей, з них - троє дітей. Госпіталізовано 30 осіб, серед них - 12 дітей.

В Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці розглядають всі можливі версії аварії.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки у взаємодії з Національною поліцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера у Броварах.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Правоохоронці розглядають декілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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