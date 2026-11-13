СБУ 'виманила' з Криму колаборанта, який готував місцевих дітей до війни проти України

Він залучав дітей віком від 5 до 18 років до примусових заходів мілітарно-пропагандистського характеру.

Служба безпеки України провела багатоходову спецоперацію, за результатами якої вдалося виманити з тимчасово окупованого Криму колишнього директора закладу позашкільної освіти міста Євпаторія, який "накачував" місцевих дітей кремлівською пропагандою та готував їх до війни проти України. Його затримано на підконтрольній Україні території.

Як повідомив прес-центр СБУ, зрадника затримали на Одещині завдяки свідченням, наданим однією з його колишніх колег, яку росіяни примусово тримали на території півострова.

Контррозвідники спецслужби "вивели" жінку з території Криму, після чого вона сприяла у викритті фігуранта і дала відповідні покази.

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Згідно результатам розслідування, до окупації Євпаторії фігурант очолював місцевий позашкільний заклад, але у 2014 році підтримав збройну агресію РФ, завдяки чому його "перепризначили" керівником уже захопленої установи для ідеологічної обробки підростаючого покоління.

"Встановлено, що колаборант під виглядом спортивних секцій та культурно-мистецьких подій залучав вихованців закладу віком від 5 до 18 років до примусових заходів мілітарно-пропагандистського характеру. Задокументовано, як у стінах окупаційної установи діючі військовослужбовці збройних угруповань РФ проводили з дітьми заняття з вогневої і тактичної підготовки", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, під час виступів на публічних зібраннях фігурант нав’язував підліткам та їхнім батькам гасла на підтримку кремлівського режиму, героїзував росіян та намагався "прищепити" ненависть до України.

Крім того, він брав участь у депортації дітей з тимчасово захоплених районів Херсонської та Запорізької областей до РФ через територію Криму.

"Наразі перевіряється версія, що окупанти могли "відрядити" фігуранта на Одещину з метою збору інформації про місця дислокації Сил оборони України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення", - поінформували в спецслужбі.

Затримання зрадників України

Як повідомляв УНІАН, на Волині затримали колаборанта, який у перші місяці повномасштабного вторгнення очолював окупаційну "поліцію РФ" у Новій Каховці на Херсонщині. Ворожим поплічником виявився ексохоронець Новокаховської приватної охоронної компанії, який після захоплення міста пішов на співпрацю з ворогом. Тоді він погодився очолити місцеву окупаційну "поліцію", щоб брати участь у переслідуванні учасників руху опору.

Після "звільнення з посади" окупаційної адміністрацією РФ у квітні 2022 року чоловік виїхав до окупованого Криму, а звідти – через треті країни до ЄС, де переховувався тривалий час.

Наприкінці 2024 року фігурант повернувся до України та оселився у Волинській області, орендуючи житло у місцевого жителя, де його було затримано українськими правоохоронцями.

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