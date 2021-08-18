За даними джерел ЗМІ, правоохоронцям одразу не дозволили проводити обшуки в мерії міста.

Міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов, якого в неділю знайшли застреленим у власному будинку, міг скоїти самогубство через схеми з документами на тендери, які нібито проводилися за його спиною.

Про це пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела в поліції. Як повідомляється, всі тендери в Кривому Розі нібито контролювали екс-мер Юрій Вілкул з сином Олександром. Джерела видання розповідають, що Павлов хотів подати у відставку, але йому не давали цього зробити.

Після смерті чиновника правоохоронці збиралися провести обшуки в міськраді, але, за даними ЗМІ, їх туди не пустили без ухвали суду. Коли їм вдалося потрапити всередину, там зникли телефон, комп'ютер, цифрова техніка та інші носії інформації.

"На момент огляду кабінету було вилучено документацію, системний блок без монітора, два мобільних кнопкових телефони", - пише видання. І додає, що таким чином, ймовірно, "заміталися сліди", пов'язані як з тендерною документацією, так і з особистим спілкуванням Павлова з людьми Вілкула.

Смерть Костянтина Павлова - що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Юрій Годован