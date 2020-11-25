В Україні понад 50 тисяч громадян пройшли оплачувану коштом Фонду соціального страхування самоізоляцію через коронавірусної хвороби COVID-19.
Читайте такожМедику з Києва виплатили 630 тисяч гривень допомоги після перенесеного коронавірусуПро це повідомляється на сайті ФССУ.
Станом на середу, 25 листопада, ФССУ прийняв на оплату понад 300 тисяч днів ізоляції від COVID-19 на суму понад 60 мільйонів гривень.
Зазначається, що виключною підставою для нарахування такої допомоги є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11».
Щоб відкрити лікарняний листок, необхідно у телефонному режимі звернутись до свого сімейного лікаря.
Як отримати компенсацію
Для отримання допомоги, отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» необхідно передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає її до Фонду на фінансування.
Сьогодні це можливо зробити дистанційно.
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