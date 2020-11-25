Фонд соцстрахування прийняв на оплату понад 300 тисяч днів ізоляції.

В Україні понад 50 тисяч громадян пройшли оплачувану коштом Фонду соціального страхування самоізоляцію через коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожМедику з Києва виплатили 630 тисяч гривень допомоги після перенесеного коронавірусуПро це повідомляється на сайті ФССУ.

Станом на середу, 25 листопада, ФССУ прийняв на оплату понад 300 тисяч днів ізоляції від COVID-19 на суму понад 60 мільйонів гривень.

Зазначається, що виключною підставою для нарахування такої допомоги є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11».

Щоб відкрити лікарняний листок, необхідно у телефонному режимі звернутись до свого сімейного лікаря.

Як отримати компенсацію

Для отримання допомоги, отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» необхідно передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає її до Фонду на фінансування.

Сьогодні це можливо зробити дистанційно.

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Автор: Катерина Шварц