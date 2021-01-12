Раніше таке розслідування тривало 15 днів.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначає, що термін розслідування смерті медичного працівника внаслідок інфікування коронавірусом скорочено до 5 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Говорячи про питання отримання гарантованих законом страхових виплат членам сімей медиків, які померли внаслідок інфікування коронавірусом, Ляшко нагадав, що уряд спростив механізми розслідування таких випадків і отримання гарантованих законом страхових виплат.

"Відтепер розслідування будуть проводитися комісією закладу охорони здоров’я, де працював потерпілий медичний працівник, без залучення працівників Державної інспекції праці і Фонду соціального страхування. Скорочено строки проведення такого розслідування: тепер розслідування повинно завершитися впродовж 5 днів. Раніше таке дослідження тривало 15 днів", - розповів Ляшко.

За словами Ляшка, таке рішення дозволить зменшити кількість паперових бюрократичних процедур при оформленні та отриманні страхових виплат членами сімей певних категорій медпрацівників у випадку їхньої смерті.

"Цей порядок буде поширюватися на медичних працівників, які залучені до надання первинної медичної допомоги, екстреної меддопомоги, а також деяких видів спеціалізованої медичної допомоги. Зокрема, на працівників закладів охорони здоров’я, які сьогодні включені до переліку закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу", - пояснив Ляшко.

Він наголосив, що ризик інфікування серед цих працівників набагато вищий, порівняно з іншими медичними професіями.

Розслідування смертельних випадків серед медиків від COVID-19

5 січня Кабінет міністрів врегулював процедуру розслідування випадків смерті від COVID-19 медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом. Йдеться про Постанову "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників".

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Документом врегульовано процедуру розслідування випадків смерті внаслідок інфікування коронавірусом медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.

Застосовується до таких випадків смертей, що виникли протягом дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, та протягом трьох місяців з дати його завершення.

Зокрема, визначено порядок створення та роботи комісії щодо розслідування таких випадків, термінів надання висновків тощо.

Також внесено зміни до порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників від COVID-19, та визначення їх розмірів.

Як повідомили в прес-службі уряду, врегулювання процедури розслідування випадків смерті медпрацівників від COVID-19 під час виконання професійних обов'язків забезпечить дотримання державних гарантій, передбачених статтею 39 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Також реалізація рішення уряду забезпечить спрощення отримання страхових виплат, передбачених цією статтею.

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Автор: Тетяна Поляковська