За інформацією журналістів, спецкомісія розглянула 112 випадків й лише у 34 визнала, що лікарі справді заразилися на роботі.

Лише 21 родина померлих від COVID-19 українських лікарів отримала грошові виплати від держави, хоча за час пандемії хвороба забрала життя понад двох сотень медичних працівників.

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Олени Козаченко для Bihus.Info.

У матеріалі зазначається, що станом на 12 листопада відомо про загалом 236 смертей медиків від COVID-19, яким вони інфікувалися на роботі. Спецкомісія розглянула 112 випадків й лише у 34 визнала, що лікарі справді заразилися на роботі.

"При цьому максимальні гарантовані державою виплати отримали лише члени 21 родини померлих медиків (відповідно до отриманих журналістами відповідей на запити з 34 страхових випадків)", - йдеться у розслідуванні. Читайте такожУ 2020 році Фонд соцстрахування направив на лікарняні 10 мільярдів гривень

За інформацією журналістів, Фондом соцстраху проведено одноразові страхові виплати членам сімей померлих медпрацівників у 21 випадках у розмірі 1,57 млн грн на кожну сім’ю та у 22 випадках – по 210,2 тис. грн, у 4 випадках ще вирішується питання призначення виплат.

Так, Bihus.Info нагадує історію родини померлого лікаря Івана Венжиновича, світлину з яким використовували по всій Україні для соціальної реклами з написом "Дякую". У нього залишилися дружина-медик і двоє дітей, та компенсації вони не отримали, бо попри всі симптоми ПЛР-тест показав негативний результат.

Нині Ірина Венжинович не вірить в те, що може отримати хоч якісь виплати: "В нашій державі, на мою думку, медики - це "гарматне м'ясо", яке використовують. Так сталось і з моїм Іваном. Станом на 23.11.2020 моїм дітям призначено пенсії з втрати годувальника 1416 грн на місяць".

Згадали у матеріалі журналісти ще одну історію зі смертю від коронавірусу 52-річного лікаря Олега Гайди у Черкасах. Він лише на два тижні пережив свого рідного брата Івана – керівника військового шпиталю у Львові, який теж помер від ускладнень після COVID-19.

У справі Олега Гайди засідало дві комісії – обидві підтвердили, що лікар заразився COVID-19 на роботі. Але попри це Фонд соцстрахування відмовився платити, нині через суд оскаржує рішення комісій.

Смерть подружжя медиків під Києвом

У місті Тараща під Києвом від коронавірусу померло подружжя-медики — медсестра місцевої поліклініки та лікар-анестезіолог місцевого реанімаційного відділення.

У них залишився син, 13-річний Антон, який перебував на апараті ШВЛ.

Трагедія трапилася 10-11 жовтня. Коли хлопець прокинувся, прийшов до тями — йому сказали, що немає обох батьків. Він відповів, що Бога не існує.

Антон хоче лишитися в Таращі, тому тітка-опікун Галина переїде з Черкас до нього.

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Автор: Ольга Робейко