У деяких страховиків використання послуг телемедицини зросло в 15 разів.

Пандемія COVID-19 матиме значний вплив на майбутнє галузі медичного страхування.

Про це повідомляє Forinsurer з посиланням на звіт аналітиків Moody's Investors Service.

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У звіті говориться, що страхові компанії повинні будуть адаптуватися до певних змін в найближчі 3-5 років, оскільки це буде важливим фактором підвищення кредитоспроможності.

Тенденції в галузі охорони здоров'я, які, скоріш за все, вплинуть на страховиків, включають постійну увагу до високої вартості лікування пацієнтів з супутніми захворюваннями (термін, який використовується для людей, які страждають більш ніж на одне хронічне захворювання одночасно).

У деяких страховиків використання послуг телемедицини збільшилося в 15 разів. Цей новий напрямок явно заповнив прогалину, коли доступ пацієнтів до особистого догляду також був суворо обмежений, особливо до охорони здоров'я в сільській місцевості.

Телемедицина може стати корисним інструментом при лікуванні психічних і поведінкових розладів, оскільки вона може служити системою раннього попередження, що призводить до того, що страхові компанії дізнаються про стани пацієнтів, які могли б залишитися непоміченими.

Галузь медичного страхування переходить від традиційної моделі відшкодування плати за послуги медзакладам до моделі обслуговування, заснованої на вартості.

Попередній прогноз

За деякими оцінками, збитки страховиків від пандемії за підсумками 9 місяців складуть від 40 до 80 млрд. доларів. Крім цього, на ринок негативно впливають низькі тарифи, скорочення перестрахувальних ємностей, зростання збитків, соціальна інфляція та історично низькі процентні ставки.

Дослідження Standard and Poor's показало, що вплив COVID-19 (як інвестиційні, так і застраховані збитки) "спалив" резерви 20 провідних перестраховиків на випадок серйозної катастрофи з приблизно 32 до 14 мільярдів доларів.

Зміцнення ринку має тривати як мінімум на два роки, щоб відновити сектор і компенсувати збитки попереднього року і потенційний негативний вплив COVID-19.

Вже підраховані збитки

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Автор: УНІАН