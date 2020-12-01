З рідними медика судиться Фонд соцстрахування.

У Черкасах лікар-хірург Олег Гайда помер через коронавірус, але родина не може це довести.

Читайте такожМедику з Києва виплатили 630 тисяч гривень допомоги після перенесеного коронавірусуПро це говориться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що з рідними медика, який інфікувався на роботі, судиться Фонд соцстрахування.

«За законом, держава має виплатити родині 1,5 мільйона гривень компенсації. Але коштів сім'я лікаря-хірурга Олега Гайди й досі не отримала», – говориться у сюжеті.

Смерть двох братів-медиків від COVID-19: деталі трагедії

Два брати-медики померли від коронавірусу з різницею в 12 днів. Старший, 58-річний Іван Гайда, був керівником Львівського військового госпіталю, менший Олег працював у Черкасах.

Повідомлялося, що серйозні симптоми хвороби коронавірусу, важка пневмонія та ускладнення, хірург Олег Гайда відчув саме перед смертю свого брата. На похорон через це він не потрапив.

На момент його смерті у лікарні перебувала хвора на COVID-19 дружина, також лікарка. Через недугу жінка не могла бути присутньою на прощанні, тому труну з її померлим чоловіком винесли з автобуса й поставили перед вікнами її палати.

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Автор: УНІАН