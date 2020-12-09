Якщо студент став інвалідом внаслідок захворювання на COVID-19 під час виконання професійних обов’язків, йому мають виплатити не менше 630 тис. грн.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про страхові виплати студентам-медикам, яких залучатимуть до боротьби з COVID-19.

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Як повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики, уряд забезпечив соціальний захист студентів-медиків старших курсів та інтернів, у разі залучення їх державними і комунальними закладами охорони здоров’я до боротьби з COVID-19.

Рішення передбачає здійснення страхових виплат студентам-медикам та інтернам у разі встановлення їм групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу під час виконання професійних обов’язків, у розмірі не менше ніж 300 розмірів прожиткового мінімуму (не менше ніж 630 тис. грн). Члени сімей таких медиків, у разі їх смерті через коронавірусну хворобу, повинні отримати виплати в розмірі, що становить 750 прожиткових мінімумів (майже 1,6 млн гривень).

Також уточнено форму документа, що підтверджує встановлення групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, який має бути поданий до Фонду соціального страхування для отримання страхової виплати.

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Автор: Леся Лещенко