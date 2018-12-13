Кличко подякував комунальникам за цілодобове прибирання міста під час негоди

Також Віталій Кличко закликав столичних водіїв за можливості не виїжджати в місто на приватних авто і користуватися громадським транспортом.

Мер Києва Віталій Кличко подякував комунальникам за цілодобову роботу з прибирання столиці під час негоди та закликав усі служби міста не розслаблятися. Про це Кличко заявив під час відкриття ранкового засідання Київради.

"Хочу подякувати комунальним службам, у яких дуже напружена пора. В столиці не вщухають снігопади. Але місто належно прибирають, комунальний громадський транспорт увесь на маршрутах", - сказав мер.

Так, за його словами, цієї ночі на прибирання столичних вулиць від снігу вийшли колони спеціальної техніки «Київавтодору». Цілодобово, аби забезпечити життєдіяльність столиці під час негоди, на вулицях міста працює майже 400 одиниць спецтехніки. У тому числі - бригади з ручного прибирання.

"І я звертаюся до всіх комунальніих служб – не розслаблятися. За прогнозами, опади продовжаться ще і сьогодні, і завтра. В столиці очікується до 20 см снігу, - наголосив мер. - Також акцентую увагу на розчищенні тротуарів та зупинок громадського транспорту", - додав він.

Разом з тим, Віталій Кличко закликав столичних водіїв по можливості не виїжджати в місто на приватних авто і користуватися громадським транспортом.