КМДА: на вулицях міста працює 359 одиниць спецтехніки та 70 бригад ручного прибирання

"Київавтодор" звертається до всіх власників транспортних засобів з проханням не паркуватися сьогодні обабіч вулиць та доріг.

Наразі у столиці працюють 359 одиниць снігоприбиральної техніки та 70 бригад з ручного прибирання КК «Київавтодор». Упродовж дня вони (за потреби і допоміжна техніка) забезпечуватимуть прибирання столиці від снігу.

Про це повідомили у комунальній корпорації.

На вулицях із інтенсивним трафіком великогабаритна спецтехніка «Київавтодору» знаходиться на вихідних позиціях, щоб у разі посилення опадів мати можливість негайно приступити до чергової обробки протиожеледними матеріалами.

У той же час малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання не припиняють роботи з зимового утримання: постійно прибираються та, у разі необхідності, посипальними матеріалами обробляються тротуари, наземні пішохідні переходи, сходові марші, зупинки громадського транспорту, які обслуговуються підприємствами «Київавтодору».

Враховуючи прогноз синоптиків щодо посилення снігопаду у другій половині дня, комунальна корпорація звертається до всіх власників транспортних засобів з проханням не паркуватися обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.