Кличко: цього року місто придбало 78 одиниць комунальної техніки

За словами мера, комплекси закупили в Канаді.

Міська влада Києва поступово замінює стару комунальну техніку на нову – більш ефективну та багатофункціональну.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що тільки у 2018 році місто придбало 78 одиниць комунальної техніки, в тому числі 44 трактори та 10 міні-навантажувачів.

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«Втім, місту не вистачає ще 200 одиниць такої багатофункціональної техніки. І ми продовжуємо купувати нову техніку замість старої, яка неефективна та витрачає багато пального. Ми зараз, наприклад, купуємо два снігоплавильних комплекси, - зазначив мер. – До цього часу ми витрачали велику кількість ресурсів, аби сніг з вулиць вивозити за місто», - сказав Кличко.

За словами мера, комплекси закупили в Канаді. Техніка - надійна та перевірна більш суворими канадськими зимами. Також Кличко зазначив, що місто зробило великий крок щодо управління комунальною технікою під час надзвичайних ситуацій, відкривши диспетчерський центр з моніторингу.

«Ми беремо найкращі приклади, які працюють у всьому світі. Реалізовуємо цей досвід у нас. І це допомагає набагато ефективніше використовувати і техніку, і людський потенціал - всі ресурси, які в нас є, для того, аби швидше прибирати вулиці від снігу», - підкреслив мер столиці.