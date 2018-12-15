этот материал доступен на русском

Кличко: цього року місто придбало 78 одиниць комунальної техніки

12:42, 15 грудня 2018
Київ
30 0
У 2018 році Київ придбав 78 одиниць комунальної техніки / фото kiev.klichko.org

Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко. 

Він нагадав, що тільки у 2018 році місто придбало 78 одиниць комунальної техніки, в тому числі 44 трактори та 10 міні-навантажувачів. 

Читайте такожСпецтехніка готова оперативно приступити до роботи у разі погіршення погоди - КМДА

«Втім, місту не вистачає ще 200 одиниць такої багатофункціональної техніки. І ми продовжуємо купувати нову техніку замість старої, яка неефективна та витрачає багато пального. Ми зараз, наприклад, купуємо два снігоплавильних комплекси, - зазначив мер. –  До цього часу ми витрачали велику кількість ресурсів, аби сніг з вулиць вивозити за місто», - сказав Кличко.

За словами мера, комплекси закупили в Канаді. Техніка - надійна та перевірна  більш суворими канадськими зимами. Також Кличко зазначив, що місто зробило великий крок щодо управління комунальною технікою під час надзвичайних ситуацій, відкривши диспетчерський центр з моніторингу. 

«Ми беремо найкращі приклади, які працюють у всьому світі. Реалізовуємо цей досвід у нас. І це допомагає набагато ефективніше використовувати і техніку, і людський потенціал - всі ресурси, які в нас є, для того, аби швидше прибирати вулиці від снігу», - підкреслив мер столиці. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #КМДА#Віталій Кличко