Вибори в столиці. Коли слід очікувати зміну влади в Києві

Вперше депутати Київради проігнорували голову Київради Віталія Кличка у четвер, 12 вересня. Коли засідання «йшло» вже годину, депутати не поспішали заходити у сесійну залу, а в кулуарах сумували хіба що журналісти та незадоволені владою кияни…

Друга спроба Віталія Кличка зібрати кворум відбулася за тиждень, 19 вересня. Та знов безрезультатно.

За словами депутата Київради Олександра Поживанова, навіть ті депутати, які прийшли на засідання Київради, прийшли лишень «подивитися, що відбувається».

Його слова підтверджує ще один депутат Київради Сергій Гусовський: «Ми як депутатська група прийняли рішення не брати [в засіданні] участь. Тому що, загалом, воно було б присвячено таким судомам влади київської утримати цю владу в руках».

Депутати влаштували голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку бойкот, тому що далі працювати під його керівництвом, кажуть, не можуть і не збираються. Так, за словами депутата Київради Прохора Антоненка, корупційні діяння міського голови треба розслідувати правоохоронним органам.

«Кличко почав сприймати бюджет столиці як свою власну кишеню. А наше місто як свою приватну фірму. І взагалі приймати будь-які рішення з огляду на свої особисті приватні інтереси», - вважає депутат Київради Ілля Сагайдак.

Повертаючись до засідання Київради, слід зазначити, що, якщо 12 вересня в залі вдалося зібрати із 120 депутатів хоча б 47, то з другої спроби (19 вересня) на сесії зареєструвалися лише 38 столичних обранців.

«Це свідчить про системну кризу з владою в місті Києві. Що, на наш погляд, означає одне: треба цю владу міняти, вона перестала бути легітимною, - говорить Сергій Гусовський. - Наведу простий приклад: те, що чотири місяці не збирається Київська міська рада, означає, що жодних рішень на законодавчому рівні, нормотворчому рівні, в Києві не приймається».

Тим часом у майже порожній залі Кличко, не приховуючи емоцій, повідомляє вже очевидну для багатьох депутатів новину: «Я звертаюсь до парламенту. Це звернення щодо розпуску Київради 8 скликання і призначення дострокових виборів у Києві».

Цю ініціативу у Верховній Раді підтримують. Але пропонують Кличку іти на вибори разом з депутатами. «На мій погляд, це було б чесно (про таке перезавантаження влади говорить багато киян) - робити вибори, одночасно, і мера, і депутатів Київради», - зауважує народний депутат Олександр Ткаченко.

Таку думку підтримує і депутат Київради Сергій Гусовський, за словами якого, вибори нової влади в Києві – «єдиний демократичний, сучасний і справедливий варіант».

Тож незабаром кияни обиратимуть собі нову владу. «Цей сценарій давно обговорюється, Верховній Раді не потрібно якихось додаткових мотивацій. Достатньо постанови парламенту», - розповідає політолог Руслан Бортник.

За його словами, перший тур позачергових виборів може відбутися вже на початку грудня: «Якщо Верховна Рада приймає рішення стосовно розпуску Київміськради і відставки голови, тоді вибори можуть відбутися вже в грудні. Тому що кампанія буде скороченою - 60 днів».

Втім одних лише позачергових виборів недостатньо, аби розв’язати столичні проблеми, вважає нардеп Дмитро Гурін. Він із колегами розробляє новий Закон «Про столицю».

«Наша ціль є повне перезавантаження влади. Не персоналії, персоналії не важливі. А саме систем влади», - переконує автор законопроекту.

«Головне завдання - повернути самоврядування в Київ. Реальне самоврядування. Бо зараз відбувається узурпація влади і весь бюджет міста, це понад 2 млрд долл, реально під контролем однієї людини», - підкреслює Гурін.

За його словами, зміни в законі відчує на собі кожен житель столиці. «Головне для киян – це те, що ми всі проблеми міста і всі завдання міста розподілимо за рівнями самоврядування. Тобто ці речі, які тротуари чи двори, вони будуть вирішуватися на нижчому рівні, районах. Там буде за це відповідальність і буде на це бюджет», - говорить нардеп.

Та, окрім нового закону і виборів, парламентарі обіцяють детально проаналізувати останні п’ять років діяльності міської влади. Принаймні, за словами депутата Київради Сергія Гусовського, хоча це і виглядає як «по-своєму, відчай», столиці потрібен аудит діяльності.

«Вся діяльність Кличка була спрямована на те, аби кидати пил киянам в обличчя, щоб вони не бачили, що насправді коїться. Як він однією рукою ніби щось робить добре, а насправді іншою рукою грабує бюджет міста», - додає депутат Київради Ілля Сагайдак.

Скільки мільйонів і як вкрали чиновники й тіньові смотрящі? Журналістських розслідувань з цього приводу безліч, вже є й карні справи. Тож буде чи ні додатковий аудит – варто чекати на покарання корупціонерів.

Ксенія Костенко, Тетяна Стежар