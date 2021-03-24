За його словами, архітектурні проблеми міста пов'язані саме з відсутністю такого плану і чіткого розуміння, яким він повинен бути.

Києву потрібен чіткий план архітектурного розвитку, перш ніж місто буде остаточно спотворене хаотичною забудовою.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав нідерландський архітектор, директор компанії MADMA urbanism+landscape та архітектурного бюро MASA architects, що працюють над проектами по всьому світу, Хірокі Мацуура.

"Києву потрібен чіткий план розвитку, перш ніж місто буде остаточно спотворене. Я сподіваюся, що такий план все ж з'явиться», - сказав він.

Читайте такожУ Києві на відремонтованій станції "Святошин" посипалася штукатурка і відпадає плиткаЗа словами Мацуури, архітектурні проблеми міста пов'язані не з індивідуальними помилками архітекторів, а саме з відсутністю такого плану розвитку міста і чіткого розуміння, яким він повинен бути.

"Наприклад, в Європі вважається нормою мати чіткий план розвитку міста, в іншому випадку – кожен буде будувати так, як йому заманеться, і в підсумку ми отримаємо повний хаос», - сказав він.

Водночас, Мацуура відзначив красу української столиці й величезні перспективи її архітектурного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, Хірокі Мацуура - архітектор проекту Першого недержавного гірничо-металургійного університету, заснованого групою «Метінвест», який відкриється в Маріуполі. Це буде повноцінний виш з професійним викладацьким складом, сучасними освітніми програмами і технологіями, дипломами держзразку й можливістю безкоштовного навчання.

Також Мацуура створює зараз у Києві центральну площу в інноваційному парку UNIT.City.

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Автор: Іван Бойко