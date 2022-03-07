Також у ньому зібрані корисні посилання на мапу укриттів, можливість повідомити про мітки, знайти прихисток та отримувати сповіщення про сирени в столиці.

Столиця України продовжує відбувати спроби російських окупантів захопити місто. Попри постійне відчуття неспокою, більшість супермаркетів та магазинів відновили свою роботу.

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася актуальна мапа продовольчих магазинів столиці, які й далі працюють. Серед них:

Fora

Сільпо-Фуд

NOVUS

Коло

ТОВ "ЛК-ТРАНС" (ЛотОК)

АТБ

Еко

Молоко від фермера

AUCHAN

VARUS

Велмарт

Ринок

Велика Кишеня

METRO Cash&Carry

МегаМаркет

Fozzy

Також найближчий магазин можна знайти на інтерактивній мапі.

Столиця України продовжує відбувати спроби російських окупантів захопити місто. Попри постійне відчуття неспокою, більшість супермаркетів та магазинів відновили свою роботу.

Нагадуємо, вже як тиждень у Києві діє комендантська година – з 20.00 до 07.00. Торгові мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19.00, а розпочинати – не раніше 08.00.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

До цього "Нова пошта" запустила онлайн-мапу своїх відділень, що працюють по Україні. У компанії також нагадали, що всі посилки, які перебувають у відділеннях, зберігаються безкоштовно. Переадресація також безкоштовна.

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