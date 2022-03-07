Столиця України продовжує відбувати спроби російських окупантів захопити місто. Попри постійне відчуття неспокою, більшість супермаркетів та магазинів відновили свою роботу.
У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася актуальна мапа продовольчих магазинів столиці, які й далі працюють. Серед них:
- Fora
- Сільпо-Фуд
- NOVUS
- Коло
- ТОВ "ЛК-ТРАНС" (ЛотОК)
- АТБ
- Еко
- Молоко від фермера
- AUCHAN
- VARUS
- Велмарт
- Ринок
- Велика Кишеня
- METRO Cash&Carry
- МегаМаркет
- Fozzy
Також найближчий магазин можна знайти на інтерактивній мапі.
Столиця України продовжує відбувати спроби російських окупантів захопити місто. Попри постійне відчуття неспокою, більшість супермаркетів та магазинів відновили свою роботу.
Нагадуємо, вже як тиждень у Києві діє комендантська година – з 20.00 до 07.00. Торгові мережі, магазини та аптеки будуть закінчувати роботу не пізніше 19.00, а розпочинати – не раніше 08.00.
Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
До цього "Нова пошта" запустила онлайн-мапу своїх відділень, що працюють по Україні. У компанії також нагадали, що всі посилки, які перебувають у відділеннях, зберігаються безкоштовно. Переадресація також безкоштовна.