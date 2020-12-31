На Тільців, за словами астрологів, 1 січня чекають приємні сюрпризи й несподіване знайомство.

Астрологи склали гороскоп на 1 січня 2021 року для всіх знаків Зодіаку.

Що чекає на представників зодіакального сузір'я у перший день нового року, пише SlovoFraza.

Овен

Чоловікам-Овнам астрологи радять не зловживати спиртним. Вам 1 січня зірки обіцяють спілкування в колективі, спільну роботу або відпочинок. Жінки-Овни будуть відчувати на собі пильну увагу чоловіків.

Тілець

На Тільців 1 січня чекають приємні сюрпризи й несподіване знайомство. Астрологи радять відновити роботу над перерваним проектом, Ви можете отримати від нього вигоду.

Близнюки

У Близнюків 1 січня буде напружений день, тому необхідно ретельно обмірковувати всі свої дії. Ймовірні складнощі у стосунках з близькими людьми.

Рак

Ракам 1 січня необхідні розваги або відпочинок. Астрологи радять відмовитися від суєти й марнославства.

Лев

У Лева перший день 2021 року чудово підходить для спілкування з друзями, прийому гостей. Астрологи попереджають: будьте обережні у поводженні з фінансами.

Читайте також2021 рік Білого Металевого Бика: як вдалось зустрічі Новий рік і задобрити тваринуДіва

На Дів 1 січня чекає удача, підйом сил, можливість зачаровувати оточуючих. Це — хороший день для зустрічі з друзями. Зірки прогнозують вам несподіваний новорічний подарунок.

Терези

1 січня відносини з близькими й друзями складуться вдало. Однак зірки попереджають, що в п'ятницю можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.

Скорпіон

Зірки віщують успіх у любовних справах. У чоловіків-Скорпіонів у перший день року можливі деякі непорозуміння з друзями. Жінкам-Скорпіонам зірки радять відмовитися від нових знайомств.

Стрілець

На жінок-Стрільців чекає 1 січня яскравий шлях до успіху. Чоловіків зірки попереджають про можливі проблеми зі здоров'ям.

Козоріг

1 січня — сприятливий день для Козерогів, які працюють у сфері бізнесу. Увечері ймовірні романтична зустріч або нове знайомство, яке переросте в серйозні стосунки.

Водолій

Зірки рекомендують у цей день закінчити розпочате. У спілкуванні з людьми проявляйте стриманість, не наполягайте на своїй точці зору. На вас чекає сюрприз.

Риби

Для Риб перший день 2021 року буде вдалим у всіх планах. Не відкидайте допомогу друзів і близьких – в ній ключ до розв'язання проблем.

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Автор: УНІАН