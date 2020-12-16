17 грудня Дівам буде супроводжувати успіх.

Відомий астролог Павло Глоба розповів, що чекає 17 грудня на всі знаки Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Завтра ви зможете розширити коло своїх друзів. Не відмовляйтеся від допомоги.

Телець

17 грудня - це сприятливий день для початку нових стосунків.

Близнюки

Використовуйте час для того, щоб знайти внутрішню гармонію з собою.

Рак

Візьміться за справу, яка вам до душі, а не за ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.

Лев

Вам слід завтра відстоювати свої кордони, адже правила, встановлені іншими, будуть вас дратувати.

Діва

Завтра вам буде супроводжувати удача. Ви зможете зробити більше, ніж запланували.

Терези

У цей день не завадить зупинитися на кілька хвилин, особливо, якщо вас супроводжує стрес або занепокоєння. Так ви зможете визначити, що вас турбує.

Скорпіон

Відпочиньте ввечері. Розбавте рутину чимось цікавим.

Стрілець

У вас може бути тимчасовий спад енергії. Вам потрібне перезавантаження.

Козоріг

Багато Козерогів сьогодні можуть бути трохи інфантильними, наївними і нерозбірливими. За таких обставин хитрі люди можуть легко отримати перевагу, втім, шанси запобігти цьому є.

Водолій

Завтрашній день обіцяє вам фінансовий прибуток.

Риби

Риби сьогодні матимуть стільки енергії і готовності до дії, що забудуть про всі свої страхи і сумніви.

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Автор: УНІАН