Сьогоднішній день називають в народі Максим-Сповідник, Максим-Утішитель або Максимів день.

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника, який народився в Константинополі близько 580 року. Він з'явився на світ в благородній родині і отримав гарну освіту. Спочатку він служив імператору, але потім розчарувався в ньому і прийняв чернецтво в Хрисопольском монастирі. Святий прославився як захисник православ'я і противник єретиків.

Також сьогодні вшановується пам'ять Максима Грека, святого часів Русі, видатного письменника, публіциста, філолога і богослова.

У цей день пари проводили ритуал на зміцнення шлюбу. Чоловік і жінка бралися за руки, виходили у двір і говорили: «Що Бог з'єднав, то людині роз'єднати не під силу». Потім разом струшували з дерев іній.

Преподобний Максим вважається помічником і втішником в бідах. Сьогодні згадували добрим словом всіх, хто коли-небудь допомагав людині. Шанували добрих і жалісливих людей. А зло і образи в цей день вважалися за служіння дияволу. Святому молилися про заступництво сиріт і вдів.

Господині в цей день пекли пироги з рибою, грибами, картоплею, яйцями. Цими пирогами пригощали рідних, жебраків і добрих людей. 3 лютого потрібно помиритися з тим, з ким була сварка. Не можна лаятися і скандалити. На Максима якщо створиш добру справу, то добро обов'язково повернеться. Вважається, що якщо в цей не вдалося зробити заплановане, то це на краще - Максим від біди відвів.

Прикмети погоди 3 лютого

Безхмарна погода сьогодні - до ранньої весни.

Погожий день сьогодні обіцяє гарну погоду навесні.

Холодний і сухий день віщує жаркий серпень.

Якщо місяць вночі ховається в хмарах, то хороший урожай буде. Якщо ж ніч безхмарна - буде неврожайний рік.

На зорі ясно - до морозів найближчими днями.

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Автор: Катерина Пулатова