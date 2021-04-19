Пропонуємо вам топ-5 кращих коханців за знаком зодіаку.

Весна пора тепла, довгих прогулянок і любові. А ось з ким її проводити - пропонуємо Вам дізнатися з нашого рейтингу.

Пропонуємо вам топ-5 кращих коханців за знаком Зодіаку.

5-місце - Риби

Риби - чудовий коханець: ніжний, турботливий, чуттєвий і невтомний. І, на превеликий жаль, винахідливий. Так що, лягаючи з рибою в ліжко, завжди слід очікувати якоїсь несподіваної гидоти (і це крім хламідій): він може запросто раптово зажадати тантричного сексу, якщо ти вже на порозі оргазму, або БДСМ-сесії — якщо у тебе алергія на латекс і обидві ноги зламані в трьох місцях. І ось ще що: якщо ти відмовишся, риба просто пірне в сусідню водойму - нічого особистого, йому просто треба.

4-е місце - Рак

Трохи не дотягнули до трійки лідерів Раки - коханці з усіх боків чудові, але занадто допитливі: він тобі лисину проїсть, з'ясовуючи, як саме ти хочеш і як тобі буде добре. При цьому для того, щоб Рак таки робив тобі добре, доведеться весь час тикати його паличкою, інакше він досить скоро лунає від зарозумілості і перетвориться в гарбуз. Лайфхак: всі Раки страждають маренням ревнощів, і якщо тобі хочеться неба в алмазах — заведи собі «Тіндер», включи звук повідомлень на максимум і зніми пароль зі смартфона. Насолоджуйся!

3-е місце - Скорпіон

Відкривають трійку лідерів Скорпіони: всі знають, все вміють, все практикують. Попри зловісну репутацію пожирачів сердець, партнерок змінюють рідко, а коханим не змінюють, так що все, що у Скорпіона накопичилося, він принесе в подружнє ліжко. А почесне третє місце дістається їм за манеру заляльковуватися в хітині і злякано звідти зиркати в той момент, коли ти вирішиш взяти ініціативу в свої руки і всмак подомінувати. Обережно, небезпечний момент! Від такого у Скорпіонів з тріском рветься шаблон, ламається життєва парадигма і трапляється напад еректильної дисфункції.

2-місце - Близнюки

Страшна людина! Рівень техніки "бог". Рівень залученості в процес - "хоч кілок на голові теши". Рівні емпатії та вміння передбачати бажання партнерки прокачані настільки, що повний склад учасників всіх сезонів «Битви екстрасенсів» може піти і колективно поплакати від заздрості. Здатний підлаштується під будь-яку партнерку і готовий взяти на себе яку завгодно роль: хочеш — буде ніжним котиком, хочеш - стане поводитися як статевозрілий самець горили після тривалого тюремного ув'язнення. Проблема у всьому цьому тільки одна: ніколи не знаєш, в який момент представнику Близнюків все набридне і він зникне з твого життя без пояснення причин. А тобі потім який-небудь Козеріг дістанеться - і ось як жити-то, а?

1-е місце - Терези

Золота медаль і почесна грамота «кращий в світі коханець» дістається Терезам, які, по-перше, щиро люблять секс, а по-друге, мають вбудований вимірювач гармонії навколишнього світу. І, як тільки його значення трохи збивається, Терези так переживають, що аж їсти не можуть, поки не приведуть навколишню дійсність у відповідність зі своїм внутрішнім баченням прекрасного. Якщо в цій навколишній дійсності знаходишся ти, можеш бути спокійна: він сам все зробить як треба. А якщо тобі раптом необхідно зробити "як треба" самій, Терези заперечувати не будуть, тому що взагалі не люблять заперечувати.

Загалом, той самий випадок, коли можна просто розслабитися і отримувати задоволення. Ось все б так!

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Автор: Іван Бойко