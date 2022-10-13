Ці люди найчастіше обманюють своє оточення. Їм не варто сліпо вірити, щоб потім не опинитися в неприємному становищі.

Астрологи розповіли про п'ять жіночих імен, власниці яких - справжні брехухи. Їм вірити - себе не поважати. Тому будьте обережні, якщо у вашому оточенні такі є.

Олександра

Власниці цього імені - справжні брехухи. Вони роблять це настільки майстерно, що оточуючі можуть навіть не помітити обману.

До слова, брехати ці люди можуть як в дрібницях, так і в чомусь серйозному, тому радимо перевіряти все, що ті вам говорять.

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Лариса

Власниці цього імені - головні пліткарки. Вони можуть лукавити і навіть оббрехати людину за її спиною. Робиться це найчастіше в разі, коли ті бачать власну вигоду.

Ксенія

Вони часто брешуть, щоб виправдати себе і перекласти свою провину на інших. Дівчата і жінки з цим ім'ям зовсім не відчувають докорів сумління, якщо їм довелося когось обдурити. Їм найкраще забути це і жити далі. А ось їх оточення такого не забуває і не прощає.

Наталія

У рейтинг найголовніших брехунів за ім'ям входять і Наталії. Вони не дуже люблять обманювати кого-небудь, але часто помилково вважають, що брехня на благо може врятувати ситуацію. Правда, на практиці вона швидше псує ситуацію і створює Наташі погану репутацію.

Ірина

Іри здатні обманювати навіть найближчих людей. Їх не мучить совість, навіть якщо доводиться говорити неправду чоловікові, брату, сестрі, батькам або дитині. Правда, брехати вони зовсім не вміють, тому часто плутаються в своїх свідченнях.

Нагадаємо, листопад 2022 залишить ці знаки Зодіаку з порожньою кишенею.

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