Максим Гордєєв по картах побачив, що президент Білорусі побоюється української армії.

Український екстрасенс Макс Гордєєв відповів на питання, чи варто Україні побоюватися повномасштабного нападу Білорусі. Своє передбачення він озвучив в інтерв'ю славі Дьоміну на його YouTube-каналі.

"Ні, не може (напасти, - ред). Народ Білорусі дійсно нам співчуває. Давай з історії: ми були одним народом, у нас одна кров, раніше ми максимально були згуртовані, обмінювалися досвідом, відділяючись від цього радянського пекла.

І зараз ми бачимо, що він, цей вусатий паразит, хоче максимально себе убезпечити. Він побачив, що Україна зараз отримала величезну кількість зброї, тому думає, що Україна попре на Білорусь", - сказав експерт.

Нагадаємо, екстрасенс розповів чи є небезпека для життя Зеленського і хто його головний талісман.

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