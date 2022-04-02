Непростий період для України може бути з жовтня і до початку 2023 року.

Відома астролог Ольга Медвецька прогнозує переломний момент в Україні вже у квітні. Йдеться про дату 12 квітня.

Про це вона написала на своїй сторінці astro.medvedka.

"12 квітня з’єднання Нептуна та Юпітера... Маємо надію, що і зараз з’єднання між цими планетами матиме своїм результатом мир на нашій землі", - прогнозує вона.

Проте на початку квітня астролог ще не відкидає непрості воєнні дії, аж до застосування хімічної чи біологічної зброї.

"Близько 16 травня, а також у серпні, найімовірніше, знову буде ескалація конфлікту. Непростий період може бути з жовтня і до початку 2023 року", - додає Медвецька.

Вона зазначила, що випробування для України все ще триватимуть.

"З кінця березня 2023 року почнеться процес відновлення і хоча він буде нелегким ще найближчі 2,5-3 роки, проте це вже буде шлях до нового, спокійного життя", - підсумувала астролог.

Раніше відома астролог Анжела Перл відповіла на питання, коли закінчиться війна в Україні 2022. За її словами, зрушення почнуться з 12 квітня.

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