Крім светрів, святкова лінійка від Pornhub включила в себе шапки, шарфи, ялинкові іграшки, кружки і чоловічі труси-боксери.

Популярний порносайт Pornhub випустив різдвяну колекцію одягу під назвою XXXmas.

Презентація відбулася в акаунті порносайта у соцмережі Instagram.

Порнозірки Аса Акіра і Кіра Нуар продемонстрували речі з оленями, сніжинками, сніговиками і карамельними тростинами. Також в колекції є незвичайні светри з силуетами оголених дівчат в ковпаках Санта-Клауса.

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Крім светрів, святкова лінійка включила в себе шапки, шарфи, ялинкові іграшки, кружки і чоловічі труси-боксери. Колекція створювалася для фанатів порносервісу, тож не дивно, що кожен предмет прикрашений фірмовим логотипом PornHub.

Святкова колекція XXXmas за ціною від 7 до 75 доларів вже доступна на сайті товарів Pornhub.

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Автор: УНІАН