Приготувати салат з моркви по-корейськи можна вдома з доступних інгредієнтів.

Відома овочева закуска з моркви з'явилася в 50-их роках минулого століття. Рецепт був придуманий радянськими корейцями і дуже полюбився всім радянським жителям. Досі моркву по-корейськи часто закривають на зиму в банках або готують на застілля, а рецептів приготування цієї страви існують десятки.

Багато хто купує салат з моркви по-корейськи в супермаркетах або на ринку, хоча приготувати його вдома зовсім нескладно. Для приготування вам знадобиться кілька видів спецій і трохи часу.

Морква по-корейськи з часником і коріандром

Морква - 1 кг.

Ріпчаста цибуля - 500 г.

Часник - 1 головка.

Оцет 70% - 1 ст. л.

Мелений червоний перець - 0,5 ч. л.

Мелений чорний перець - 0,5 ч. л.

Мелений коріандр - 1 ч. л.

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Оцет - 3 ст. л.

Олія.

Цибулю крупно нарізати. Моркву натерти на спеціальній тертці або нарізати тонкою соломкою. Посолити, перемішати, дозволити настоятися 30 хвилин. Поки морква настоюється, посмажити цибулю на великій кількості олії до темно-золотистої скоринки.

У моркву додати цукор і всі спеції, перемішати. Зі сковороди прибрати цибулю і залишити олію, трохи остудити. Гарячою олією залити моркву, додати дрібно нарізаний часник, перемішати. Залишити в холодильнику на 3-5 годин.

Морква по-корейськи з баклажаном

Баклажан - 2 шт.

Морква - 200 г.

Рослинна олія з запахом - 5 ст. л.

Оцет - 2 ст. л.

Часник - 6 зубчиків.

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 2 ст. л.

Соєвий соус - 2 ст. л.

Перець чорний і червоний мелений.

Баклажани зі шкіркою нарізати соломкою. Посолити, залишити на кілька годин, злити рідину, яку вони виділили. Обсмажити баклажани на олії.

Моркву натерти на спеціальній тертці. Змішати моркву, смажені баклажани, сіль, цукор, оцет і перці. Додати дрібно нарізаний часник. Олію покип'ятити і відразу полити нею салат. Додати соєвий соус. Ретельно перемішати і поставити в холодильник на кілька годин.

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Автор: Катерина Пулатова