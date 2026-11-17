Продовження популярного науково-фантастичного серіалу стане доступне вже в січні 2027 року.

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті пролив трохи світла на другий сезон науково-фантастичного серіалу "Проблема трьох тіл" (3 Body Problem), знятого за мотивами першого тому трилогії "Пам'ять про минуле Землі" китайського письменника-фантаста Лю Цисіня.

Як повідомляється на сайті компанії, продовження хітового серіалу стане доступне вже 14 січня 2027 року.

"У другому сезоні тональність справді змінюється. Масштаб стає значно більшим. Події – шаленішими, а конфлікти – космічнішими. Щойно глядачі побачать усе це на екрані, вони зрозуміють, чому ми були в такому захваті саме від цього сезону" – розповіли офіційному виданню Netflix, Tudum, співавтори, сценаристи й виконавчі продюсери Девід Беніофф і Д. Б. Вайсс ("Гра престолів"), а також Александр Ву ("У твоїх мріях").

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Також Netflix показав перший тизер другого сезону серіалу.

Вже відомо, що у серіалу буде третій сезон.

"Проблематрьох тіл" – що відомо про серіал

Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов у березні 2024 року.

Згідно з офіційним описом серіалу, рокове рішення молодої жінки в Китаї 1960-х років відлунюється крізь час і простір, дійшовши в результаті до групи видатних науковців у наші дні. Коли закони природи розходяться в них на очах, п’ять колишніх колег об'єднують зусилля перед обличчям найбільшої загрози в історії людства.

Головні ролі у серіалі виконали Бенедікт Вонг ("Доктор Стрендж", "Марсіанин", "Прометей"), Ейса Гонсалес ("Форсаж: Гоббс та Шоу", "Аферистка", "Ґодзілла проти Конга"), Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", "Мізантроп"), Ліам Каннінгем ("Гра престолів", "Ірландець"), Джонатан Прайс ("Завтра не помре ніколи", франшиза "Пірати Карибського моря", серіали "Гра престолів", "Корона"), Розалінд Чао ("Мулан"), Алекс Шарп ("Суд над чиказькою сімкою", "Шахрайки"), Бен Шнетцер ("Warcraft: Початок", "Гордість") та інші.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 78% схвалення від критиків і 76% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 70 зі 100 балів з позначкою, а широка аудиторія – в 6,2 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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