Юлія Каверіна вразила своїм талантом на шоу "Україна має талант".

Киянка Юлія Каверіна продемонструвала свій талант у п'ятому випуску шоу "Україна має талант". Дівчина, яка раніше займалася бодибілдингом, вийшла на головну сцену країни і завела весь зал.

Так, Юлія станцювала гарячий тверк, який викликав неоднозначні емоції у глядачів. Бабусі, які сиділи в залі, були в шоці. Хтось із глядачів посміявся над талантом дівчини, а хтось захопився її умінням трясти попою.

"Я поржав від душі", "Бабусі в залі в шоці", "Це не танець, а набір сексуальних рухів", "Вогонь, дуже круто і професійно! А всі хейтери спробуйте для початку хоч один рух з тверку повторити і зрозумієте, скільки потрібно праці, щоб так музично і технічно танцювати", "Як же вона нереально танцює", "Красиво і дуже смачно", - пишуть користувачі мережі.

Читайте також"Кріпосна" 3 сезон: чим закінчився серіал (фото)Суддя шоу Ксенія Мішина зізналася, що хоче танцювати так само. Женя Кот зазначив, що номер не виглядав розпусним. Швидше, його можна назвати класним. Жан Беленюк сказав, що у дівчини є серйозні перспективи, бо її номер дійсно був крутим. А ось Сергій Притула спочатку розгубився, але потім зібрав всю свою волю в кулак і сказав Юлії "так". В результаті Каверіна отримала чотири позитивні відповіді і пройшла далі.

Нагадаємо, повітряний гімнаст зубами підняв на висоту всіх суддів шоу "Україна має талант".

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Автор: Діана Могилєвич