Вийшов трейлер екшн-комедії 'Поганий день' з Кемерон Діас (відео)

Фільм вийде на Netflix 11 грудня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер екшн-комедії "Поганий день" (Bad Day), коловну роль в якій виконала Кемерон Діас ("Маска", "Дещо про мері", "Відпочинок за обміном", франшиза "Ангели Чарлі").

В центрі сюжету – мати-одиначка Джой, яка відчайдушно намагається виконати обіцянку, яку вона дала донці, у найгірший день свого життя.

Також у фільмі зіграли Ед О'Нілл ("Одружені… та з дітьми", серіал "Американська сімейка"), Даніель Брукс ("Minecraft: Фільм", серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Миротворець"), Бен Шварц ("Інтерв'ю", "Ренфілд", франшиза "Їжак Сонік") та інші.

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Режисером стрічки виступив Джейк Зіманський ("Весільний погром").

Фільм вийде на Netflix 11 грудня 2026 року.

Нагадаємо, понад 10 років тому Діас пішла з "великого кіно", щоб зосередитися на сім'ї. На початку 2025 року вона повернулася на екрани після тривалої перерви з фільмом "Знову в дії".

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