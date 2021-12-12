Чоловік вразив суддів своєю супергнучкістю.

У восьмому випуску шоу "Україна має талант" на сцену вийшов Михайло Макаров, який володіє супергнучким тілом.

Він об'їздив безліч країн і став чемпіоном світу в номінації "Експериментальний танець". Михайло настільки гнучкий, що здається, ніби в його тілі зовсім немає кісток. Судді Женя Кот, Ксенія Мішина, Сергій Притула і запрошена суддя Маша Єфросиніна втратили дар мови від подиву, побачивши танець Макарова.

Більш того, його танець викликав мурашки на тілі. Під час виступу Михайло зумів повернути голову на 90 градусів, а також продемонстрував і інші свої навички.

Читайте такожMONATIK переспівав "Старі фотографії" Скрябіна (відео)За рішенням судді Женя Кота, Михайло потрапив одразу у фінал проекту "Україна має талант".

"Міша - це феноменальна людина, і я більш ніж упевнений, що в цьому році він буде переможцем", "Можна заїкою залишитися від його виступу. Унікум", "Просто вау. Такого ніде не побачиш. Міша здивував капітально. Заслужена золота кнопка. Браво", "Неможливо відвести погляд! Захоплення!", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше 19-річний чиновник станцював на підборах.

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Автор: Діана Могилєвич