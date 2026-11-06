Вийшов трейлер серіалу 'Кримінал' із Чарлі Ханнемом та Емілією Кларк (відео)

Серіал із зірковим акторським складом вийде на Prime Video у січні 2027 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер нового серіалу в жанрі кримінальної драми "Кримінал" (Criminal).

Події серіалу розгортатимуться навколо кількох поколінь бандитських сімей та їхніх злочинів, які пов'язують минуле й сьогодення.

Головні ролі в серіалі виконали Чарлі Ханнем ("Хулігани", "Багряний пік", "Меч короля Артура", "Джентльмени", серіал "Сини анархії"), Річард Дженкінс ("Форма води", серіали "Поліція Маямі", "Клієнт завжди мертвий", "Берлінська резидентура"), Адрія Архона ("Потрійний кордон", "Морбіус", "Кліпни двічі", "Найманий вбивця", серіали "Нарко", "Андор", "Справжній детектив"), Емілія Кларк ("Термінатор: Генезис", "До зустрічі з тобою", серіал "Гра престолів"), Люк Еванс ("Форсаж 6", "Дракула", "Висотка", "Ведмежий капкан", франшиза "Хоббіт") та інші.

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Автором серіалу став американський автор коміксів Ед Брубейкер – в основу сюжету лягла його власна однойменна серія графічних романів, створених спільно з британським художником Шоном Філліпсом.

Зйомки серіалу відбувалися влітку-восени 2024 року в американському Портленді.

Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів. Перші чотири з них вийдуть 13 січня 2027 року, ще чотири стануть доступними 27 січня.

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