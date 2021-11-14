Музикант на шоу "Україна має талант" викликав неоднозначні почуття.

У четвертому випуску шоу "Україна має талант" на сцені з'явився диригент дитячого хору Роман Карвацький з Кременчука.

Чоловік виконав реп, слова до якого написав сам. Його виконання викликало суперечливі почуття - глядачі аплодували стоячи, а ось судді розійшлися в думках. Ксенія Мішина заявила, що тембр і голос Романа підходить цьому стилю, та й дивлячись на реакцію аудиторії, вона сказала учаснику "так". А ось Женя Кот виявився іншої думки.

"Мені складно це говорити. Я хочу, щоб ви все правильно зрозуміли. Я не побачив артиста на сцені. Вам ще є до чого йти. Тому від мене сьогодні "ні"", - сказав Женя.

Читайте також"Я жива": Ані Лорак презентувала новий альбом (фото, відео)А ось запрошена суддя, співачка Руслана зазначила, що для неї реп - це крик душі. І Роман виконав його дуже чесно, навіть чесніше за багатьох українських зірок. Так, Руслана згадала і репера Потапа, але, здається, що Роман їй сподобався більше.

Сергій Притула заявив, що до репу у нього упереджене ставлення, але він не бачить підстав, щоб сказати учаснику "ні". Тому Роман, отримавши три схвалення від суддів, пройшов далі.

Нагадаємо, екстремальний акробат повторив трюк Ван Дамма і зробив сальто зі штангою.

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Автор: Діана Могилєвич