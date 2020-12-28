"Душа" від Pixar: рецензія на найочікуваніший мультфільм 2020 року

Душевна розмова — так можна охарактеризувати нову роботу Pixar - анімаційну стрічку "Душа". УНІАН подивився найочікуваніший мультфільм важкого карантинного року та назвав причини, з яких його повинні побачити і дорослі, й діти.

У складні часи пандемії коронавірусу у багатьох людей похитнулася віра у власні сили, дехто всерйоз задумався про своє призначення і сенс життя. І тут дуже доречно вийшов мультфільм "Душа" від студії Pixar. Ця світла анімаційна стрічка допоможе відповісти на багато запитань, які хвилюють вас, при цьому не заганяючи в депресивний стан, а залишаючи світлий і зворушливий післясмак.

Сюжет мультфільму "Душа"

У центрі сюжету — шкільний учитель музики Джо Гарднер. Його заповітна мрія — виступати на великій сцені. Але замість цього він викладає мистецтво, яке наповнює його життя сенсом, тим, кому воно взагалі не цікаве (за винятком двох учнів — так Джо вже залишив свій слід у житті).

В один день Гарднера запрошує його колишній учень на проби в джаз-клубі. Ось це шанс — думає вчитель. Так, дійсно це — межа мрій педагога. Але тут невдача: занурившись у марення майбутніх досягнень, Джо дорогою додому падає в каналізаційний люк й опиняється в іншому вимірі — його душа відокремилася від тіла. Але ж сьогодні ввечері у вчителя виступ, та ні, не просто виступ, а шанс нарешті знайти своє справжнє покликання й довести собі самому і мамі, що настанови батька — безцінний алмаз, який він, простий шкільний учитель, — перетворив на діамант.

Дорогою в інший світ Гарднеру вдалося перехитрити систему, він потрапив у вимір, в якому кожна душа за допомогою ментора повинна знайти своє покликання і таким чином отримати "квиток" на Землю. І тут простому шкільному вчителю трапляється "міцний горішок" - норовлива душа під номером 22, вона довгий час відмовляється шукати своє покликання, з цим завданням не впорався жоден ментор.

У цьому світі передіснування все влаштовано вельми незвично: невагомі душі, ніби створені в стилі Пікассо, трава в бузкових відтінках. Це, безсумнівно, подобається дітям. Але в цих епізодах піднімаються і дуже важливі екзистенціальні запитання: а в чому сенс життя, чи тим я займаюся, чи можу я надихнути когось знайти своє покликання, а що якщо я піду проти системи, а що якщо я буду діяти всупереч думці інших.

Повірте, це дуже нестандартна історія, й розповідає вона зовсім не про тренувальний табір для душ, а про цінність життя, покликання людини, здатність жити тут і зараз (це дуже важливий посил за часів планів, які гучно обвалилися, й обірваних мрій).

Так, Джо і номер 22 встигнуть накоїти справ в обох світах, насмішивши глядача, і навіть помінятися тілами (тут на допомогу авторам мультика прийшов вже відомий прийом про переселення душі в кота).

У фіналі мультфільму "Душа" і Гарднер, й номер 22 потрапляють на Землю. Адже їм вдалося усвідомити своє покликання, надихнути один одного цінувати свій талант та ідеї, не втратити віру в себе, незважаючи на нескінченні "ти не зможеш, це тобі не під силу".

Також зачіпає у мультфільмі ще один момент: Джо, чудово відігравши з колективом, ділиться з легендою джазу, що бажане виявилося не таким і чарівним. А та відповіла йому притчею про рибку, яка мріє про океан. І на цьому моменті, напевно, кожен задумався, а чи цей "океан" він шукав?

Чому варто подивитися "Душу" від Pixar

Приголомшливий музичний супровід. Тут дійсно багато джазу, ним наповнений весь мультфільм.

Прекрасні екзистенціальні жарти, зрозумілі навіть дітям.

Автори "Душі" ніби ведуть протягом усього мультфільму ненав'язливі суперечки на філософські теми: хто я, чи тим я займаюся, чого я можу навчити інших, як не перегоріти на шляху до мрії.

Картина вчить нас цінувати прості речі, наприклад, радіти вмінню розрізняти смаки й запахи, насолоджуватися осіннім сонцем, що ховається у гілках дерев.

Спостерігати за тим, як "джазує" (насолоджується джазовою музикою та її створенням) головний герой мультфільму — колосальне задоволення. Адже не кожен горить і хворіє своєю справою, млосно зітхаючи й сподіваючись коли-небудь осягнути ідею "спорідненої праці".

У картині ви зможете насолодитися Нью-Йорком у деталях.

Режисер мультика Піт Доктер — автор прекрасних робіт Pixar "Корпорація монстрів", "Вгору", "Головоломка".

Трейлер мультфільму "Душа"

Ольга Робейко

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