Ведучий запитав в Олександра, чи подобається йому такий типаж дівчат, як Огнєвіч.

Колишній учасник і переможець першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт відповів на кілька запитань про нову головну героїню проекту - Злату Огнєвіч.

Про це він розповів у новому інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Читайте також"Холостячка-2": за серце Злати Огнєвіч бореться відомий бізнесмен та фрідайвер (фото)"Я насправді про це не думав... Я їй бажаю, щоб вона теж закохалася, щоб все у неї було добре і щоб ось цю статистику, про яку ти говорив, що пари після ТБ-проектів недовговічні й розходяться, ось щоб все у неї було довговічним і по-справжньому", - сказав Олександр, відповідаючи на запитання про думку про нову "холостячку"

Також Еллерт охарактеризував Злату трьома словами: "Злата Огнєвіч - холостячка".

Крім того, ведучий запитав в Олександра, чи подобається йому такий типаж дівчат. На що екс-учасник "Холостячки" відповів, що "ні".

"Мені останнім часом ніякий типаж дівчат, крім однієї, не подобається", - сказав Еллерт.

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"Холостячка" зі Златою Огнєвіч: що відомо про шоу й учасників

Прем'єра другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" відбудеться 17 вересня о 19:00 на СТБ.

На шоу прийшов офіціант з Чернівців Веніамін, який переїхав до Лондона і там відкрив власний ресторан.

Також за серце "холостячки" боротиметься стоматолог Роман з Києва.

Автор: Ольга Робейко