У п'ятницю, 10 грудня, вийшло пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту".

В учасника та фіналіста шоу "Холостячка-2" Рому Свечкоренко запитали, чому його не було під час пост-шоу "Життя після проекту". Також він прокоментував розрив Злати Огнєвіч і переможця романтичного реаліті Андрія Задворного.

Читайте такожУчасник "Холостячки" не стримав емоцій після фіналу шоу і "викотив" відвертий пост"Відповідаю, так склалося історично. Більше нічого говорити поки не можу. Можливо, скоро все дізнаєтеся", - написав він у Instagram з приводу своєї неучасті в пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту".

Також він не зміг промовчати з приводу розставання "холостячки" з переможцем шоу.

"Що стосується ситуації, що склалася між Златою і Андрієм, то крім "це п**дець" я не знаю, що сказати. Дуже переповнюють емоції і почуття..." - обурився Роман.

Як стало відомо глядачам пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту", Злата Огнєвіч і переможець романтичного реаліті Андрій Задворний розійшлися. Причина - чоловік розлюбив через півтора місяця стосунків.

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Автор: Ольга Робейко