Вчора, 14 листопада, церемонія нагородження премії MTV Europe Music Awards 2021 відбулася в спортивній арені імені Ласло Паппа.
Спочатку зірки з'явилися на червоній доріжці, потім у них був час на фотосесію, а пізніше вони вже продемонстрували свої грандіозні виступи.
Церемонія запам'яталася не тільки яскравими номерами, а й епатажем. Вчора було все - гейські і лесбійські поцілунки, соліст групи Maneskin з'явився в панчохах і блискучих трусах, англійський співак Yungblud влаштував справжнє вогняне шоу, а німецька співачка Kim Petras "перемістила" глядачів в тропіки.
Також зірки підібрали досить ексцентричні вбрання. Багато виконавців серед чоловіків одягнули жіночі сукні, підбори і навіть напівпрозорі блузи.
Переможці премії MTV Europe Music Awards 2021:
- Найкращий російський виконавець - Макс Барських
- Найкраща пісня - Ед Ширан
- Найкращий виконавець - Ед Ширан
- Найкраща рок-група - Måneskin
- Найкращий альтернативний виконавець - Yungblud
- Найкращий латинський виконавець - Maluma
- Найкращий новий виконавець - Saweetie
- Найкращий поп-виконавець - BTS
- Найкращий K-Pop виконавець - BTS
- Найкраща група - BTS
- Найкраща фан-база - BTS
- Найкращий електронний проект - David Guetta
- Найкраще відео - Lil NAS X - MONTERO (Call Me By Your Name)
- Найкращий хіп-хоп виконавець - Нікі Мінаж
- Найкращий push-виконавець - Olivia Rodrigo
- Відео в ім'я добра - Billie Eilish - Your Power
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