Барських здобув перемогу на премії / REUTERS

Вчора, 14 листопада, церемонія нагородження премії MTV Europe Music Awards 2021 відбулася в спортивній арені імені Ласло Паппа.

Спочатку зірки з'явилися на червоній доріжці, потім у них був час на фотосесію, а пізніше вони вже продемонстрували свої грандіозні виступи. 

Церемонія запам'яталася не тільки яскравими номерами, а й епатажем. Вчора було все - гейські і лесбійські поцілунки, соліст групи Maneskin з'явився в панчохах і блискучих трусах, англійський співак Yungblud влаштував справжнє вогняне шоу, а німецька співачка Kim Petras "перемістила" глядачів в тропіки. 

Також зірки підібрали досить ексцентричні вбрання. Багато виконавців серед чоловіків одягнули жіночі сукні, підбори і навіть напівпрозорі блузи.

MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS
MTV Europe Music Awards MTV Europe Music Awards /  © REUTERS

Переможці премії MTV Europe Music Awards 2021:

  • Найкращий російський виконавець - Макс Барських
  • Найкраща пісня - Ед Ширан
  • Найкращий виконавець - Ед Ширан
  • Найкраща рок-група - Måneskin
  • Найкращий альтернативний виконавець - Yungblud
  • Найкращий латинський виконавець - Maluma
  • Найкращий новий виконавець - Saweetie
  • Найкращий поп-виконавець - BTS
  • Найкращий K-Pop виконавець - BTS
  • Найкраща група - BTS
  • Найкраща фан-база - BTS
  • Найкращий електронний проект - David Guetta
  • Найкраще відео - Lil NAS X - MONTERO (Call Me By Your Name)
  • Найкращий хіп-хоп виконавець - Нікі Мінаж
  • Найкращий push-виконавець - Olivia Rodrigo
  • Відео в ім'я добра - Billie Eilish - Your Power

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Автор: Діана Могилєвич