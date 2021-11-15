Церемонія нагородження музичної премії відбулася 14 листопада в Будапешті.

Вчора, 14 листопада, церемонія нагородження премії MTV Europe Music Awards 2021 відбулася в спортивній арені імені Ласло Паппа.

Спочатку зірки з'явилися на червоній доріжці, потім у них був час на фотосесію, а пізніше вони вже продемонстрували свої грандіозні виступи.

Церемонія запам'яталася не тільки яскравими номерами, а й епатажем. Вчора було все - гейські і лесбійські поцілунки, соліст групи Maneskin з'явився в панчохах і блискучих трусах, англійський співак Yungblud влаштував справжнє вогняне шоу, а німецька співачка Kim Petras "перемістила" глядачів в тропіки.

Також зірки підібрали досить ексцентричні вбрання. Багато виконавців серед чоловіків одягнули жіночі сукні, підбори і навіть напівпрозорі блузи.

Переможці премії MTV Europe Music Awards 2021:

Найкращий російський виконавець - Макс Барських

Найкраща пісня - Ед Ширан

Найкращий виконавець - Ед Ширан

Найкраща рок-група - Måneskin

Найкращий альтернативний виконавець - Yungblud

Найкращий латинський виконавець - Maluma

Найкращий новий виконавець - Saweetie

Найкращий поп-виконавець - BTS

Найкращий K-Pop виконавець - BTS

Найкраща група - BTS

Найкраща фан-база - BTS

Найкращий електронний проект - David Guetta

Найкраще відео - Lil NAS X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Найкращий хіп-хоп виконавець - Нікі Мінаж

Найкращий push-виконавець - Olivia Rodrigo

Відео в ім'я добра - Billie Eilish - Your Power

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Автор: Діана Могилєвич