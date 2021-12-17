Чи може Потап стати головним конкурентом для Додо?

Вже незабаром на телеканалі 1+1 стартує 12 сезон головного вокального шоу "Голос країни". Одна із зіркових тренерів Надя Дорофєєва розповіла про конкуренцію з Потапом.

У шоу "Твій день" DOROFEEVA відповіла на запитання, чи може Потап стати головним конкурентом для неї.

Читайте такожНовий сезон "Голосу країни": продюсер проекту розкрив секрети вдалого проходження кастингу"Я думаю, це - непередбачуваний момент, тому що в такій ролі ми з ним ще не були. Ми завжди були друзями та партнерами, а тут доведеться бути опонентами", - сказала зірка.

Вона додала, що з Монатіком вони також друзі та сусіди, а на "Голосі країни" старалися все розмежовувати.

"Я хочу, щоб у моїй команді були сміливі учасники, які готові до випробувань", - додала Дорофєєва.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали головні українські суперзірки: найавторитетніший український продюсер Потап, digital-сенсація DOROFEEVA (Надя Дорофєєва), рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під гаслом "Так звучить твоя країна".

Ведучими проекту вже традиційно стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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Автор: Ольга Робейко