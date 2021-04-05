Сюжетні арки деяких головних героїв продовжать в спін-офах.

Телеканал AMC назвав дату релізу фінального сезону серіалу "Ходячі мерці" - 22 серпня.

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Дата релізу була названа разом з випуском невеликого тизера нового сезону. Шоу, імовірно, завершиться у 2022 році.

Як повідомляє DTF, франшиза "Ходячих мерців" при цьому буде розвиватися. Сюжетні арки деяких головних героїв продовжать в спін-офах. Так, в 2023 році AMC готує поки безіменний серіал про Деріла і Керол.

Крім цього, в розробці знаходяться три повнометражні фільми про Ріка Граймса, до ролі якого має повернутися Ендрю Лінкольн.

Перший сезон "Ходячих мерців" вийшов в 2010 році. Заснований на коміксах серіал про зомбі-апокаліпсис колись був одним з найуспішніших ТВ-проектів, але після 6 сезону почав втрачати аудиторію.

#TheWalkingDead's final season kicks off Sunday, August 22nd on AMC 👀 pic.twitter.com/FnDtesEeqJ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 5, 2021

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Автор: Дмитро Захаров