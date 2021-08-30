Заради знайомства з "холостячкою" чоловік відмовився від міжнародних змагань.

Ще одним учасником шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч став рекордсмен Америки з фрідайвінгу, 37-річний бізнесмен та власник IT-компанії Андрій Хветкевич.

Про це повідомляє прес-служба СТБ. Зазначається, що рекорд Андрія - пірнання із затримкою дихання на 4 хвилини й занурення на 97 метрів.

Читайте також"Холостячку" Ксенію Мішину та Олександра Еллерта "заскочили" разом після розставання (фото)"На моєму рахунку 7 рекордів. Я став чемпіоном України та США", - розповідає учасник шоу "Холостячка".

За словами Андрія, він жив у Лос-Анджелесі, Таїланді, Маямі, на Гаваях. Останнє місце проживання - Мексика.

Заради знайомства з "холостячкою" Златою Огнєвіч чоловік відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався понад рік, й прилетів з Мексики до України.

"Я готовий боротися за Злату Огнєвіч усіма силами", - заявив Андрій.

"Холостячка" зі Златою Огнєвіч: що відомо про шоу та учасників

Прем'єра другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" відбудеться 17 вересня о 19:00 на СТБ.

На шоу прийшов офіціант з Чернівців Веніамін, який переїхав до Лондона і там відкрив власний ресторан.

Також за серце "холостячки" боротиметься стоматолог Роман з Києва.

Автор: Ольга Робейко