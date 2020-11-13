Один з учасників шоу залишив його зі скандалом до церемонії троянд.

На початку 4 випуску шоу "Холостячка" головна героїня Ксенія Мішина познайомила учасників зі своїм життям — привела їх на зйомки фільму.

Як минув 4 ефір шоу "Холостячка"

Холостячка провела побачення з Андрієм Рибаком за вейксерфінгом. Парі дуже сподобалося таке дозвілля. Потім вони мило поспілкувалися.

Далі було групове побачення із чотирма учасниками шоу, на якому стався скандал: виявилося, що Дзівульський Назар раніше відмовився від свого сина Платона.

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Та на проекті він постійно всім розповідав про прекрасні стосунки й любов до сина. Назар стверджує, що прийняв таке рішення через скрутну фінансову ситуацію.

Мішина переглянула відеозвернення колишньої дружини Назара, в якому та розповіла, що Дзівульський взагалі не спілкувався із сином й лише за місяць до проекту розкрив, що він — його батько.

"Зараз ти вирушаєш додому", - сказала Мішина Назару. Той відповів, що ніхто не має права копирсатися у його минулому.

Хто пішов із шоу на церемонії троянд

На церемонії троянд Ксенія Мішина не вручила бутоньєрку Іллі Рибальченку, він залишив проект, адже "холостячка" засумнівалася у його вірності після відвертої розмови з ним.

4 випуск "Холостячки": анонс

"Холостячка": хто залишив шоу в 3 випуску

Після 3 випуску шоу його залишили аж три учасники — Костянтин Скрипачук, Сергій Кирієнко та Артем Шепель.

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Автор: Ольга Робейко