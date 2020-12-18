Незабаром стане відомо, хто переміг у романтичному проекті.

У п'ятницю, 18 грудня, о 19:00 стартував фінал шоу "Холостячка". Сьогодні Ксенія Мішина зробить свій вибір.

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У 9 випуску проекту його головна героїня познайомить чоловіків — Олександра Еллерта та Олексія Тригубенка — з батьком і піде на останні побачення на шоу.

"Цього тижня я хочу познайомити чоловіків зі своїм татом. Мені його думка дуже важлива і цінна. З висоти своїх років і досвіду він більше розбирається в людях", — сказала Ксенія.

Так, батько Мішиної поговорить відверто на тему родини з Олександром Еллертом та Олексієм Тригубенком. В анонсі шоу йшлося, що один з чоловіків не відмовиться від алкоголю, незважаючи на негативне ставлення "холостячки" до спиртного.

У фіналі шоу під час побачення Олексій здивує Ксенію екстремальним побаченням, а Олександр поборе страх висоти разом з Мішиною.

Хто покинув шоу "Холостячка" у 8 ефірі

Після 8 ефіру на церемонії троянд "холостячка" Ксенія Мішина вирішила відправити додому Андрія Рибака.

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Автор: Ольга Робейко