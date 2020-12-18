У п'ятницю, 18 грудня, о 19:00 стартував фінал шоу "Холостячка". Сьогодні Ксенія Мішина зробить свій вибір.
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У 9 випуску проекту його головна героїня познайомить чоловіків — Олександра Еллерта та Олексія Тригубенка — з батьком і піде на останні побачення на шоу.
"Цього тижня я хочу познайомити чоловіків зі своїм татом. Мені його думка дуже важлива і цінна. З висоти своїх років і досвіду він більше розбирається в людях", — сказала Ксенія.
Так, батько Мішиної поговорить відверто на тему родини з Олександром Еллертом та Олексієм Тригубенком. В анонсі шоу йшлося, що один з чоловіків не відмовиться від алкоголю, незважаючи на негативне ставлення "холостячки" до спиртного.
У фіналі шоу під час побачення Олексій здивує Ксенію екстремальним побаченням, а Олександр поборе страх висоти разом з Мішиною.
Хто покинув шоу "Холостячка" у 8 ефірі
Після 8 ефіру на церемонії троянд "холостячка" Ксенія Мішина вирішила відправити додому Андрія Рибака.
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