У 3 випуску претенденти на серце "холостячки" познайомлять її зі своїми захопленнями.

У п'ятницю, 1 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск проекту "Холостячка-2", присвячений захопленням учасників реаліті.

У новому випуску "Холостячки" глядачі дізнаються, чи зможуть спільні інтереси зблизити Злату Огнєвіч з чоловіками-учасниками шоу.

Читайте такожВідомий український ведучий розповівів, як його не взяли в шоу "Холостячка" (відео)Претенденти на серце "холостячки" познайомлять її зі своїми захопленнями. Чоловіки будуть дивувати Злату своєю силою, швидкістю і витривалістю. Пристрасть Огнєвіч - гори, а давня мрія - підкорити вершину Казбека з коханим чоловіком.

Також, як йдеться в анонсі на сайті СТБ, глядачі дізнаються, у кого буде індивідуальне побачення, хто з чоловіків відкриється для Злати не з кращого боку, який учасник захопиться настільки, що знехтує безпекою "холостячки". Крім того, стане відомо, хто покине шоу в 3 випуску.

Хто покинув шоу "Холостячка-2" у другому випуску від 24.09.2021

Так, Злата дізналася, що Ігор брав участь в інших телешоу, через що вона засумнівалася в щирості його намірів. Пізніше учасник шокував Огнєвіч і сказав, що залишає проект. "Я йду з проекту, але, на жаль, не з тими емоціями, по які прийшов", — сказав Ігор.

На церемонії троянд шоу "Холостячка" покинув Женя. Злата вважає хлопця безініціативним. "Сумно, не очікував такого повороту", - сказав Євген.

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Автор: Ольга Робейко