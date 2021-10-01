У 3 випуску претенденти на серце "холостячки" познайомлять її зі своїми захопленнями.

У п'ятницю, 1 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартував 3 випуск проекту "Холостячка-2", присвячений захопленням учасників реаліті.

Читайте такожВідомий український ведучий розповівів, як його не взяли в шоу "Холостячка" (відео)Претенденти на серце "холостячки" познайомили Огнєвіч зі своїми захопленнями. Чоловіки дивували Злату своєю силою, швидкістю і витривалістю. Пристрасть Огнєвіч - гори, а давня мрія - підкорити вершину Казбека з коханим чоловіком.

Хто пішов з "Холостячки" до церемонії троянд

Після побачення з каскадером Пашею, що брав участь у зйомках серіалу "Кріпосна", на Злату Огнєвіч чекало розчарування: виявилося, чоловік не готовий до серйозних сімейних стосунків. З цієї причини "холостячка" вирішила попрощатися з ним.

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Так, Злата дізналася, що Ігор брав участь в інших телешоу, через що вона засумнівалася в щирості його намірів. Пізніше учасник шокував Огнєвіч і сказав, що залишає проект. "Я йду з проекту, але, на жаль, не з тими емоціями, по які прийшов", — сказав Ігор.

На церемонії троянд шоу "Холостячка" покинув Женя. Злата вважає хлопця безініціативним. "Сумно, не очікував такого повороту", - сказав Євген.

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Автор: Ольга Робейко