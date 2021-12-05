"Холостячка" подякувала хейтерам за те, що знайшли для неї час.

Головна героїня другого сезону проекту "Холостячка" Злата Огнєвіч відповіла на критику свого вибору у фіналі шоу. Нагадаємо, вона сказала "так" Андрію Задворному.

"Я не буду переходити на образи у вашу сторону, це зовсім нічого не дасть", - написала "холостячка" на своїй сторінці в Instagram.

За словами Злати, вона здивована такою кількістю негативних коментарів на свою адресу.

Читайте такожУчасник "Холостячки" не стримав емоцій після фіналу шоу і "викотив" відвертий пост"Ось ці всі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоту незнайомим людям - навіщо? Я люблю свою енергію направляти в інший бік", - написала Огнєвіч.

"Холостячка" подякувала хейтерам за те, що знайшли для неї час, завелися і "випустили ракету" в коментарях.

"Все, що ви бачите в мені — це не моє, це ваше. Моє - це те, що я бачу у вас", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у фіналі шоу за серце Злати боролися двоє чоловіків - Діма Шевченко та Андрій Задворний. Останній став переможцем, а Дмитро пішов зі сльозами на очах.

Після фінального випуску Огнєвіч атакували хейтери у мережі і розкритикували її вибір, адже багато хто вболівав за Діму Шевченка, та й сама Злата виявляла до нього дуже ніжні почуття.

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Автор: Ольга Робейко